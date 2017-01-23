FETÖ, mangal davetiyle sohbete çağırmış

TOKAT'ta sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 3'ü tutuklu 12 sanık, hakim karşısına çıktı. Sanıklardan A.E., "Adliyedeki arkadaşlar 'mangal yapacağız gelir misin?' diye çağırıyorlardı. Mangaldan sonra 15 dakika sohbet oluyordu" derken, S.A. ise örgütten ayrılmak isteyenlere, "Buraya gelmezseniz 'Allah'ın tokadını yersiniz' diye dini duygularımızı kullanıyorlardı" diye konuştu.

Tokat'ta örgütün adliye yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanan H.G., A.B.,G.G. ile tutuksuz yargılanan, N.Y., A.G., S.A., Z.Y., K.K., Y.S., K.K., A.E. ve G.D. hakkında Tokat Ağır Ceza Mahkamesi'nde 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından açılan davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmaya sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı. Okunan iddianamenin ardından, sanıkların savunmaları istendi.

"MANGAL 17-25'TEN SONRA BİTTİ"

Tutuksuz yargılanan ve mesleğinden ihraç edilen katip A.E., daha önce Niksar Adliyesi'nde katip olarak çalıştığını söyledi. Göreve başladıktan sonra Tokat Adliyesi'nde görev yapan ve aynı duruşmada yargılanan bazı arkadaşlarının kendisini 'Mangal yapacağız' diye eve çağırdığını belirten A.E., "Biz de yeniydik, arkadaşları tanıyabilmem için bu daveti kabul ettim. Mangaldan sonra evde son 15 dakika sohbet yapılıyordu, dini konular konuluşuyordu. Ancak bu mangal olayı 17-25 Aralık'tan sonra bitti. Sohbetlerde siyaset konuşulmuyordu" dedi. Bylock kullandığının iddia edilmesi üzerine A.E., "Ben chat programı indirmiştim. Daha sonra bunun Bylock olduğunu öğrendim. Program zaten çalışmıyordu" dedi.

Tutuksuz yargılanan ve yine mesleğinden ihraç edilen katip K.K. ise "Erbaa'da görev yaparken adliye önünde aşure dağıttılar. Orada 'Cemil' isimli bir şahıs bizi bir yurda davet ederek her çarşamba günü yemek verdiklerini söyledi. Bizde bekar olduğumuz için ev arkadaşımla beraber işimiz olmadığı takdirde çarşamba günü yemek yemeye bu yurda gidiyorduk. Daha sonra ben 'Cemil' isimli şahıstan şüphelenmeye başladım. Bana ısrarla bir program indirmemi istedi. Fakat ben bu programı hemen geri sildim. Zaten 17-25 Aralık'tan sonra o yurdun onlara ait olduğunu öğrenince bir daha oraya gitmedik. Bu yapıyla alakam yok" dedi.

Meslekten ihraç edilen katip S.A. ise dini duygularla sohbetlere katıldığını ifade ederek, "Ben Bylock programını kullanmadım. Sohbetlerde siyasi konu açılınca ben direk tepki gösterdim. Ben bu örgütün niyetlerini göremedim. Kurban ve banka promosyonu istediler, fakat ben vermedim. Eşim de gitmememi istiyordu. Fakat 'buraya gelmezseniz Allah'ın tokadını yersiniz, buraya gelmelisiniz' diyerek bizim dini duygularımızı kullanıyorlardı" diye konuştu.

Diğer sanıklar da savunmalarında kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme tutuklu yargılanan A.B. ile G.G.'nin tahliyelerine karar vererek duruşmayı 17 Mart'a erteledi.