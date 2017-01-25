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FETÖ lideri, sohbet üzerinden şifreli emir veriyormuş

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, itirafçı sanıklar, Fethullah Gülen'in internet sitesinden yayınlanan...

FETÖ lideri, sohbet üzerinden şifreli emir veriyormuş

Fatih YILMAZ/TOKAT, () - TOKAT Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, itirafçı sanıklar, Fethullah Gülen'in internet sitesinden yayınlanan sohbetlerinde kıyafet, bazı kelimeler ve el hareketleri ile şifreli emirler verdiğini ileri sürdü.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü geniş kapsamlı soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında itiraçı olan bazı şüphelilerin vermiş olduğu ifadeler, örgüt lideri Fethullah Gülen'in örgüt üyelerine nasıl emir verdiğini ortaya çıkardı. İtirafçıların ifadelerine göre, Gülen'in daha önce www.herkul.org sitesi üzerinde yayınlanan sohbetinde örgütte imam olan kişilere, 'giydiği kıyafet', 'konuşmasındaki bazı kelimeler' ve 'el hareketleri' ile emir verdiğini, bu talimatları alan imamların da örgüt üyelerine ilettikleri belirtildi. Sohbetlerde giydiği yeşil renkli kıyafetlerin de askere yönelik mesaj içerdiği ileri sürüldü.
Bu arada örgütün, Milli Eğitim Bakanlığı içerisindeki yapılanmasına yönelik operasyonda, Türkiye Aktif Eğitim Sendikası İmamı Kumru G. ve Kırşehir İl Ablası Zeynep A. tutuklandı. Ayrıca hakkında yakalama kararı çıkartılan bir kaymakamın İstanbul'da havaalanında gözaltına alındığı öğrenildi.

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