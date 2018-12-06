Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sağlık Müdürlüğünde 4 milyon liralık yolsuzluk iddiası; 3 mutemet tutuklandı
4 milyon liralık yolsuzluk iddiası;...
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru” Ödülü
Türk Doktora ABD'de “Yılın Doktoru”...
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Binali Yıldırım'dan Kıbrıs açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı' açıklaması
Bakan Ziya Selçuk'tan 'çocuk kavramı'...

FETÖ itirafçısı kadın sanık: 'ByLock' programını FETÖ'nün  firari İl 2 numarası yükledi

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen Hatice T., 'Bylock' programını örgütün  'İl 2. imamı' olduğu iddia edilen firari Alauddin İslamoğlu'nun yüklediğini...

FETÖ itirafçısı kadın sanık: 'ByLock' programını FETÖ'nün  firari İl 2 numarası yükledi
KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen Hatice T., 'Bylock' programını örgütün  'İl 2. imamı' olduğu iddia edilen firari Alauddin İslamoğlu'nun yüklediğini öne sürdü. Mahkemede, tanık olarak dinlenen M.N.Y hakkında ise çelişkili ifadeler vererek mahkemeyi yanılttığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.
4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 'Örgüt üyesi olduğu' iddiasıyla tutuklu yargılanan Hatice T., ile avukatı hazır bulundu. Örgütün gizli haberleşme programı 'Bylock' kullanıcısı olduğu ve 'Bylock' içerikleri yönünden savunma yapan ev kadını  Hatice T., "ByLock'u telefonuma komşumuz olan Alauddin İslamoğlu indirdi. Eşim, O.D.T.'yi de, Alauddin İslamoğlu Boydak Yurdu'nda işe aldı. Alauddin İslamoğlu, sohbetlere katılmamı istedi. Eşim, yurtta danışmada çalışıyordu ve  birlikte tez yazıyorlardı. A.K. isimli Kur'an Kursu'nda  çalışan  bir kadın gönderdi.  Alauddin İslamoğlu, bu kadınla görüşmemizi  'ByLock' üzerinden yapacağımızı söyleyerek, telefonuma indirdi. Programın adının 'ByLock' olduğunu sonradan öğrendim. Hain terör örgütüne  hiç üyeliğim olmadım. Beraatımı istiyorum” diye konuştu.
Tanık M.N.Y. isimli kadın da “Ben ByLock kullanmadım, sanığın ByLock kullandığını bilemiyorum” deyince M.N.Y.’nin sanık olarak yargılandığı dosyadaki duruşma tutanağı  okundu. Sanık olduğu dosyada Hatice T.’nin 'ByLock' listesinde olduğunu söylediğini M.N.Y., hatırlatan mahkeme başkanına “Ben ByLock demedim, HTS kayıtları dedim” diye cevap verdi.
TANIĞA ‘YALANCI TANIKLIKTAN’ SUÇ DUYURUSU
Mahkeme heyeti  verdiği ara kararla sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı  erteledi. Heyet, tanık olarak dinlenen ve çelişkili ifadeler veren kadın M.N.Y. hakkında mahkemeyi yanılttığı ve yalan beyanda bulunduğu gerekçeleriyle Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. 
İSLAMOĞLU HALEN FİRAR
FETÖ’nün üst düzey imamlarından olduğu iddia edilen ve halen firari durumda olan  Alauddin İslamoğlu, İçişleri Bakanlığı’nın 2017 yılındaki 99 kişilik listesinde, ilgili kanun kapsamında haklarında soruşturma ve kovuşturma yürütülen ancak yurt dışında bulunmaları nedeniyle kendilerine ulaşılamayanların vatandaşlıktan çıkarılacaklar listesinde yer alıyordu.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

istanbul escort