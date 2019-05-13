FETÖ itirafçısı: Huzur operasyonları gizlenmemiz için mesajla geliyordu

DİYARBAKIR'da etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak örgütün yapılanması hakkında bilgi veren FETÖ/PDY sanığı 'Hamza' kod adlı H.D., polisin düzenleyeceği huzur operasyonları bilgisinin haberleşme uygulaması üzerinden kendilerine önceden mesajla geldiğini ve yakalanmamak için önlem aldıklarını anlattı.

FETÖ/PDY'ye yönelik 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evine düzenlenen operasyonda yakalanan H.D. hakkında, 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' ile 'resmi evrakta sahtecilik' suçlarından 27 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması için hazırlanan iddianame 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tutuksuz yargılanan sanık H.D., etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak örgütün yapılanmasıyla ilgili bilgi verdi. Sanık H.D., Diyarbakır'a 2013 yılında geldiğini ve o tarihte örgüte ait 70 öğrenci evinin olduğunu söyledi. H.D., iddianamedeki ifadesinde 15 Temmuz'dan sonra örgüte ait hücre evinin 40'a düştüğünü, 5 öğrenci, birkaç da gaybubet evi bulunduğunu öne sürdü.

'GİZLENMEMİZ İÇİN MESAJLAR GELİYORDU'

Örgütün haberleşme uygulamaları aracılığıyla, kentte düzenlenecek huzur operasyonlarının bilgisini önceden mesajla haber aldıklarını ve gizlendiklerini anlatan H.D., şunları kaydetti:

"Program üzerinden genellikle gizlenmemiz için mesajlar geliyordu. Bir güvenlik birimine yakalandığımız zaman önlem olarak kullandığımız o program, telefonu fabrika ayarlarına geri getiriyordu. Program bilgi arşivleme amaçlı da kullanılabiliyordu. Bu programla telefonlarda bulunan tüm bilgileri kaydedip saklayabiliyorduk. Programın içinde 11- 12 şu an isimlerini hatırlamadığım, örgüt içinde yer alan kişilerin kimlik numarası yer alıyordu. Ayrıca program içerisinde yapmış oldukları örgüt toplantılarının notları da bulunuyordu. Önlem olarak il dışına seyahate gidileceği zaman telefon flaşa kopyalanıyor, varılan yerde flaştaki bilgileri tekrar telefona yükleniyordu. Genelde 'mahrem yapı' bu tekniği kullanıyordu."



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