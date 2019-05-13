Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İran Devrim Muhafızları: ABD blöf yapıyor, hata yaparsa vururuz
ABD blöf yapıyor, hata yaparsa...
PİYASALAR –BİST100 yüzde 1.06 ekside, dolar 6.09 lirada
Dolar 6.09 lira
ABD Kongresi: F-35 imalat hatası nedeni ile düştü
F-35 imalat hatası nedeni ile...
Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' paylaşımı
Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' paylaşımı

FETÖ itirafçısı: Huzur operasyonları gizlenmemiz için mesajla geliyordu

DİYARBAKIR'da etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak örgütün yapılanması hakkında bilgi veren FETÖ/PDY sanığı 'Hamza' kod adlı H.D., polisin düzenleyeceği huzur operasyonları bilgisinin haberleşme uygulaması üzerinden kendilerine...

FETÖ itirafçısı: Huzur operasyonları gizlenmemiz için mesajla geliyordu
DİYARBAKIR'da etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak örgütün yapılanması hakkında bilgi veren FETÖ/PDY sanığı 'Hamza' kod adlı H.D., polisin düzenleyeceği huzur operasyonları bilgisinin haberleşme uygulaması üzerinden kendilerine önceden mesajla geldiğini ve yakalanmamak için önlem aldıklarını anlattı.
FETÖ/PDY'ye yönelik 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evine düzenlenen operasyonda yakalanan H.D. hakkında, 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' ile 'resmi evrakta sahtecilik' suçlarından 27 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması için hazırlanan iddianame 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tutuksuz yargılanan sanık H.D., etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak örgütün yapılanmasıyla ilgili bilgi verdi. Sanık H.D., Diyarbakır'a 2013 yılında geldiğini ve o tarihte örgüte ait 70 öğrenci evinin olduğunu söyledi. H.D., iddianamedeki ifadesinde 15 Temmuz'dan sonra örgüte ait hücre evinin 40'a düştüğünü, 5 öğrenci, birkaç da gaybubet evi bulunduğunu öne sürdü.
'GİZLENMEMİZ İÇİN MESAJLAR GELİYORDU'
Örgütün haberleşme uygulamaları aracılığıyla, kentte düzenlenecek huzur operasyonlarının bilgisini önceden mesajla haber aldıklarını ve gizlendiklerini anlatan H.D., şunları kaydetti:
"Program üzerinden genellikle gizlenmemiz için mesajlar geliyordu. Bir güvenlik birimine yakalandığımız zaman önlem olarak kullandığımız o program, telefonu fabrika ayarlarına geri getiriyordu. Program bilgi arşivleme amaçlı da kullanılabiliyordu. Bu programla telefonlarda bulunan tüm bilgileri kaydedip saklayabiliyorduk. Programın içinde 11- 12 şu an isimlerini hatırlamadığım, örgüt içinde yer alan kişilerin kimlik numarası yer alıyordu. Ayrıca program içerisinde yapmış oldukları örgüt toplantılarının notları da bulunuyordu. Önlem olarak il dışına seyahate gidileceği zaman telefon flaşa kopyalanıyor, varılan yerde flaştaki bilgileri tekrar telefona yükleniyordu. Genelde 'mahrem yapı' bu tekniği kullanıyordu."

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328