FETÖ itirafçısı eski üsteğmene 5 yıl 10 ay hapis

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ve etkin pişmanlık kapsamında ifade veren tutuksuz sanık, eski üsteğmen Adnan E., 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanık Adnan E. ile avukatı hazır bulundu. Hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyen, meslekten ihraç üsteğmen Adnan E., beraatini istedi. Ekonomik durumu iyi olmadığı için örgüt ile tanıştığını öne süren Adnan E. "Eşim bu yapıya çok karşıydı. FETÖ içinde olduğumu bilseydi benimle evlenmezdi" dedi. Sanığın bu sözleri üzerine mahkeme başkanı, "Bir insanın eşinden gizleyebileceği ne olabilir?" diyerek, tepki gösterdi. 2013 yılında örgüt ile irtibatını kopardığını da iddia eden Adnan E., "2013 itibarıyla FETÖ'den soğudum. Ama o dönemde tanıdığım insanları deşifre edeceğim korkusuyla bağımı koparmamı istemediler. Sabit telefondan aranmamak için tayinimi istedim. Mağdur oldum, psikolojim bozuldu. Sabit hattan sürekli aradıkları için eşim kendisini aldattığımı düşündü. Hain terör örgütünü lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu, tutuksuz sanık Adnan E.'ye, 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi.