Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

FETÖ itirafçısı doktora 1 yıl 10 ay hapis

KAYSERİ’de FETÖ/PDY’ye ilişkin davada, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen tutuksuz sanık doktor Yavuz İ., örgüt üyelerinin 4 farklı haberleşme programı kullandığını iddia etti. Mahkeme heyeti, itirafçı olan doktora...

FETÖ itirafçısı doktora 1 yıl 10 ay hapis
KAYSERİ’de FETÖ/PDY’ye ilişkin davada, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen tutuksuz sanık doktor Yavuz İ., örgüt üyelerinin 4 farklı haberleşme programı kullandığını iddia etti. Mahkeme heyeti, itirafçı olan doktora 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek, bu cezayı erteledi.
2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık Yavuz İ. hazır bulundu. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktor olan ve meslekten ihraç edilen Yavuz İ. hakkında yapılan suçlamaları kabul etmedi. Etkinlik pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen ve örgüt içinde kod adının Abdullah olduğu iddia edilen doktor, “Cemaat içinde meslekten geçme amirler sorumlusu olduğum doğru değildir. Emniyet Müdürlüğüne kod adlarıyla birlikte 25 kişiyi bildirdim. Örgütün yapısı, KPSS sorularının nasıl çalındığı, haberleşme programlarından ve gaydubet yapısından bahsettim. İlk başta Coverme adlı programı kullandılar. Ardından ByLock, Telegram ve Eagle adlı programı kullanıyorlardı” dedi.
'HDP’YE OY VERİN ÇAĞRISI YAPTILAR'
FETÖ ile olan yakınlığının 15 Temmuz’dan önce tamamen bittiğini ifade eden Yavuz İ., "Örgüt içinde HDP’ye oy verin çağrısı yaptıkları zaman, bağımı tamamen kestim. HDP’ye oy verme işlemine tamamen karşı çıktım. O dönemde, HDP’ye neden oy verdiniz dediğimde ‘Herkes bu durumu kaldıramaz kimseyle paylaşmayın’ diyorlardı. Cemaatin HDP’ye oy vermesinden sonra iyice uzaklaştım. Polis okulu ve akademi tarafında kimler var bilmiyorum. Eğer darbe gerçekleşmiş olsaydı. Yine gözaltında ya da yargılanıyor olacaktım. Sorguladığım için örgütten ayrıldım” şeklinde konuştu. Örgütü ilk deşifre eden kişi olduğunu iddia eden doktor Yavuz İ. “Bana karşı kin duyduklarını biliyorum ama vicdanım rahat. Artık örgütle, anılmak istemiyorum. Vatanım için canım feda, devletim için çalışmaya devam edeceğim" dedi.
Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu, tutuksuz sanık Yavuz İ.’yi, 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314