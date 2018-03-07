FETÖ itirafçısı doktora 1 yıl 10 ay hapis

KAYSERİ’de FETÖ/PDY’ye ilişkin davada, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen tutuksuz sanık doktor Yavuz İ., örgüt üyelerinin 4 farklı haberleşme programı kullandığını iddia etti. Mahkeme heyeti, itirafçı olan doktora 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek, bu cezayı erteledi.

2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanık Yavuz İ. hazır bulundu. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktor olan ve meslekten ihraç edilen Yavuz İ. hakkında yapılan suçlamaları kabul etmedi. Etkinlik pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen ve örgüt içinde kod adının Abdullah olduğu iddia edilen doktor, “Cemaat içinde meslekten geçme amirler sorumlusu olduğum doğru değildir. Emniyet Müdürlüğüne kod adlarıyla birlikte 25 kişiyi bildirdim. Örgütün yapısı, KPSS sorularının nasıl çalındığı, haberleşme programlarından ve gaydubet yapısından bahsettim. İlk başta Coverme adlı programı kullandılar. Ardından ByLock, Telegram ve Eagle adlı programı kullanıyorlardı” dedi.

'HDP’YE OY VERİN ÇAĞRISI YAPTILAR'

FETÖ ile olan yakınlığının 15 Temmuz’dan önce tamamen bittiğini ifade eden Yavuz İ., "Örgüt içinde HDP’ye oy verin çağrısı yaptıkları zaman, bağımı tamamen kestim. HDP’ye oy verme işlemine tamamen karşı çıktım. O dönemde, HDP’ye neden oy verdiniz dediğimde ‘Herkes bu durumu kaldıramaz kimseyle paylaşmayın’ diyorlardı. Cemaatin HDP’ye oy vermesinden sonra iyice uzaklaştım. Polis okulu ve akademi tarafında kimler var bilmiyorum. Eğer darbe gerçekleşmiş olsaydı. Yine gözaltında ya da yargılanıyor olacaktım. Sorguladığım için örgütten ayrıldım” şeklinde konuştu. Örgütü ilk deşifre eden kişi olduğunu iddia eden doktor Yavuz İ. “Bana karşı kin duyduklarını biliyorum ama vicdanım rahat. Artık örgütle, anılmak istemiyorum. Vatanım için canım feda, devletim için çalışmaya devam edeceğim" dedi.

Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu, tutuksuz sanık Yavuz İ.’yi, 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.