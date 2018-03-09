FETÖ imamının ajandasında şifreli mesajlar çıktı

ORDU'da yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'sözde' Bingöl il imamı Ahmet Yıldırım'ın (49) ajandasında sessiz harf ve rakamlardan oluşan kriptolu mesajlar bulundu. Yıldırım'ın ayrıca, FETÖ/PDY soruşturmasında 2 yıl önce tutuklanan eşini de hiç aramadığı ortaya çıktı.

Adana Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, FETÖ/PDY'ye karşı yürütülen operasyonlarda, bir dönem Ceyhan ilçesinde görev yapan eski imam Ahmet Yıldırım'ı 10 gün önce Ordu'daki örgütün gaybubet evinde yakaladı. Evde yapılan aramalarda Yıldırım'a ait boş bir ajanda ele geçirildi.

KRİPTOLU MESAJLAR

Ekipler inceledikleri ajandanın tam orta sayfasında, sessiz harf ve rakamlardan oluşan 100 satırlık şifrelenmiş mesajlar belirledi. Ahmet Yıldırım polisteki ilk sorgusunda, "Bu şifreleri ne siz ne de ben çözebilirim" dedi. Sessiz harflerin bir anlamının olmadığını ileri süren Yıldırım, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yaşadığı Pensilvanya'dan gelen talimatlar doğrultusunda bu şifrelerin çözüldüğünü, ardından ortaya çıkan isimlerle bağlantı kurulduğunu anlattı. Yıldırım'ın bu ifadelerinin ardından, ajandadaki kriptolu mesajları çözmek için özel ekip kuruldu. Uzman polislerin şifreleri çözmek için çok kapsamlı bir şekilde çalıştığı öğrenildi.

TUTUKLU EŞİNİ HİÇ ARAMAMIŞ

Ayrıca Ahmet Yıldırım'ın üzerine kayıtlı 5 ayrı GSM hattında yapılan incelemede, şüphelinin FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı da ortaya çıktı. 15 Temmuz darbe girişimi öncesi, FETÖ'cü polislerle 'ByLock' üzerinden irtibat kuran Yıldırım'ın yakalama listesinde olduğunu öğrenince izini kaybettirdiği anlaşıldı. Ahmet Yıldırım'ın üzerine kayıtlı olan telefon hatlarını kullanan eşi Ayşe Yıldırım'ın ise 2 yıl önce gözaltına alınıp tutuklandığı tespit edildi. Ahmet Yıldırım'ın o günden beri eşini hiç aramadığı da ortaya çıktı. Eşini neden aramadığının sorulması üzerine Yıldırım, "Bel fıtığım vardı, cezaevinde kalamazdım. O yüzden hiç sormadım" dedi.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Yıldırım, gazetecilere, "O çektiklerinizi bana da verin" dedi.



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