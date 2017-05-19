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FETÖ imamına 6 yıl 3 ay hapis cezası

ANTALYA'nın Serik ilçesinde FETÖ'nün sorumlusu olduğu iddia edilen Hüseyin Kökler, silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi. Serik'te FETÖ'nün ilçe imamı olduğu olduğu iddiasıyla Hüseyin Kökler hakkında...

FETÖ imamına 6 yıl 3 ay hapis cezası
ANTALYA'nın Serik ilçesinde FETÖ'nün sorumlusu olduğu iddia edilen Hüseyin Kökler, silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.
Serik'te FETÖ'nün ilçe imamı olduğu olduğu iddiasıyla Hüseyin Kökler hakkında Antalya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Soruşturma sonrası emekli olan Hüseyin Kökler'in, ilçedeki bir camide din görevlisi olarak çalıştığı dönemde, silahlı terör örgütünün faaliyetleri kapsamında örgüte müzahir yurtlarda kalan öğrencilere ulaştırılacağı iddiasıyla bağış adı altında yardım topladığı, kurban derileri topladığı, Zaman gazetesi ve Sızıntı dergilerine abone sağlamak amacıyla yoğun faaliyetlerde bulunduğu öne sürüldü. FETÖ'nün ilçedeki 1 numaralı kişisi olduğu öne sürülen Hüseyin Kökler'in, görev yaptığı camiye uğramadığı, cami süpürgesini bile örgüte müzahir bir yurda götürdüğü iddia edildi.
Tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında avukatıyla birlikte hazır bulunan Hüseyin Kökler, suçlamaları kabul etmedi, beraatını talep etti. Mahkeme Hüseyin Kökler'i silahlı terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum etti.
 

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