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FETÖ için askeri okul sınav sorularını çaldığı öne sürülen 5 kişi adliyede

AYDIN merkezli 5 ildeki operasyonda, askeri okullara öğrenci almak için yapılan sınavların sorularını FETÖ/PDY için çaldıkları iddiasıyla aranırken yakalanan 5 kişi, adliyeye sevk edildi. Aydın Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde geçen...

FETÖ için askeri okul sınav sorularını çaldığı öne sürülen 5 kişi adliyede
AYDIN merkezli 5 ildeki operasyonda, askeri okullara öğrenci almak için yapılan sınavların sorularını FETÖ/PDY için çaldıkları iddiasıyla aranırken yakalanan 5 kişi, adliyeye sevk edildi.
Aydın Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde geçen 6 Mart'ta, Antalya, Ankara, Gümüşhane ve İzmir olmak üzere 5 ilde, askeri okullara öğrenci almak için yapılan sınav sorularını FETÖ/PDY adına çalanlara yönelik olarak eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, Aydın'ın Nazilli ilçesinde 'butik ev sorumlusu' olarak bilinen Y.B. ile diğer şüpheliler İ.E.D., B.Ç., K.Ç.D. ve B.D. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde bulunan, Fethullah Gülen'ın iki kitabı ile 1 ajanda, cep telefonları, bilgisayar, ve hafıza kartlarına el konuldu. Aydın İl Jandarma Komutanlığı'nda sorgusu tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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