FETÖ hükümlüsü saklandığı evde yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan Hasan Y.’nin bir evde saklandığını tespit etti. Eve düzenlenen operasyondan hükümlü Hasan Y. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Hasan Y., cezaevine teslim edildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunan Hasan Y.’nin bir evde saklandığını tespit etti. Eve düzenlenen operasyondan hükümlü Hasan Y. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Hasan Y., cezaevine teslim edildi.