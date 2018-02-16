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FETÖ hükümlüsü, kaçak teknesinde yakalandı

ERZİNCAN'da Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) propagandası yapmak suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası alan Ö.B, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, tekne ile yurt dışına geçmek isterken 5 Suriyeli kaçak ile birlikte...

FETÖ hükümlüsü, kaçak teknesinde yakalandı
ERZİNCAN'da Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) propagandası yapmak suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası alan Ö.B, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, tekne ile yurt dışına geçmek isterken 5 Suriyeli kaçak ile birlikte yakalandı.
Bir ihbarı değerlendiren Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan tekneyle Yunan adalarına geçmeye çalışan kişiler olduğunu belirleyip, Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı ile irtibat geçti. Bunun üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, söz konusu tekneyi içindeki 6 kişi ile Kuşadası açıklarında durdurdu. 1'i kadın 5 Suriyeli ile birlikte yolculuk yapan ve kendisini Suriye uyruklu olarak tanıtan Ö.B.'nin  Erzincan İlamat ve İnfaz Bürosu'nca 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan arandığı ve 4 yıl 6 ay hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Ö.B.'nin emniyetteki işlemleri sürerken, Suriye uyruklu kaçaklar ise işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

 

 

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