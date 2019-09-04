Son Dakika
FETÖ hükümlüsü ağabeyden aynı suçtan yargılanan kardeşine, 'çözülmeyin' mektubu
ADANA'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY) kapsamında aldığı ceza nedeniyle hapiste bulunan mahrem imam Ercan K.'nin, aynı suçtan başka cezaevinde yatan kardeşi Ahmet K.'ye postalanması için verdiği, 'örgütte...
GÜVENLİK 04.09.2019, 12:01
ADANA'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY) kapsamında aldığı ceza nedeniyle hapiste bulunan mahrem imam Ercan K.'nin, aynı suçtan başka cezaevinde yatan kardeşi Ahmet K.'ye postalanması için verdiği, 'örgütte çözülmeyi ve gelecek itirafları önlemek' için talimatlar yazdığı mektup ele geçirildi.
Emniyet mahrem imamı olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 10 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırılan Ercan K.'nin tutulduğu Kozan Kapalı M Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda, 'örgütteki çözülmeyi ve gelecek itirafları önlemek' için yazdığı mektup ele geçirildi. FETÖ/PDY suçlamasıyla yargılanan ve Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan kardeşi Ahmet K.'ye, yazdığı belirlenen mektupta, örgütsel bağlılığı sağlamlaştırmak amacıyla 'örgüt üyesi olan şahısların cezaevlerinden çıkacağını ve sabredilmesi gerektiğini' yazdığı ortaya çıktı.
Hakkında soruşturma başlatılan Ercan K. ile ilgili, 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. FETÖ hükümlüsü Ercan K., Adana 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlanacak.
Emniyet mahrem imamı olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 10 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırılan Ercan K.'nin tutulduğu Kozan Kapalı M Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda, 'örgütteki çözülmeyi ve gelecek itirafları önlemek' için yazdığı mektup ele geçirildi. FETÖ/PDY suçlamasıyla yargılanan ve Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan kardeşi Ahmet K.'ye, yazdığı belirlenen mektupta, örgütsel bağlılığı sağlamlaştırmak amacıyla 'örgüt üyesi olan şahısların cezaevlerinden çıkacağını ve sabredilmesi gerektiğini' yazdığı ortaya çıktı.
Hakkında soruşturma başlatılan Ercan K. ile ilgili, 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. FETÖ hükümlüsü Ercan K., Adana 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlanacak.
28°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 04 Eylül 2019
|İmsak
|04:57
|Güneş
|06:26
|Öğle
|13:08
|İkindi
|16:47
|Akşam
|19:41
|Yatsı
|21:04
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0