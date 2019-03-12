FETÖ fişleme için özel USB bellek programı yapmış

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - İZMİR'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan örgütün mahrem imamı M.T., fişledikleri askeri personele ait bilgilerin ele geçirilmemesi için özel USB bellek programı hazırlandığını itiraf etti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı yönünde İl Emniyet Müdürleri ekiplerince FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki yapılanmasına yönelik geçen yıl başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve örgütün mahrem imamlarından olduğu tespit edilen M.T., etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi. M.T., irtibat halinde olduğu askerlerin fişlendiğini ve onlara ait bilgilerin saklanması amacıyla örgüt içinde bulunan bilişim uzmanlarınca özel USB bellek programının hazırlandığını itiraf etti. Ordu içindeki örgüte mensup askerler sayesinde çok sayıda askeri fişlediklerini ve kendisinin de 80’e yakın asker hakkında bilgi topladığını belirten M.T., "Fişleme kayıtlarında aile bilgileri, zaafları, örgüte yakınlığı, kontrol altında tutulması gereken kişi olup olmadığı gibi kısacası o kişinin tüm mahrem bilgileri bulunurdu. Böylece tüm askerlerin mahrem bilgileri, FETÖ tarafından TSK'ya yerleştirilen askeri personel vasıtasıyla örgütün bilgi havuzunda kayıt altına alınırdı" dedi.

ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞ

Askerlerin fişlenmesine yönelik detayları da anlatan M.T., "Fişlemede kullanılan şifreli USB bellek, örgüt üyesi bilişim uzmanlarınca özel olarak tasarlanmıştı. Bellek, bilgisayar açılmadan önce cihaza takılır. Sonra USB belleğe işletim sisteminden başlatma komutu verilir. Akabinde bilgisayarın USB bellekteki windowsu görerek başlaması sağlanır. Böylece işlem yapılan bilgisayardan imaj alma işlemi yapıldığında harddiskte yapılan işlem ve içeriğe ilişkin veri kaydını bulmak mümkün olmaz, çünkü bilgisayar açılırken içerisindeki harddiski görmez. USB, belleği depolama birimi olarak algılar" ifadelerini kullandı.

KUMPAS VE ŞANTAJ AMAÇLI KULLANILMIŞ

Fişlemelerin kumpas ve şantaj amaçlı kullanıldığını itiraf eden M.T., "Kaydedilen bilgiler mahrem imamlara verilmezdi. Fişlemeler kaydedilirken, excell listesinde müdür, müdür yardımcısı, hususi imam, öğrencinin ismi, kayıt tarihi ile açık veya kapalı sekmesi, açıklamalar bölümü yer alırdı. Herkes tarafından bilinen bir bilgiyse 'açık' olarak kaydedilir. Gizli ve mahrem bilgilerse 'kapalı' olarak kaydedilirdi. FETÖ'den kopmak isteyen kişiler olursa işte o mahrem bilgiler gün yüzüne çıkartılıyordu. Bu fişlemeler, örgüt tarafından gerektiğinde kumpas ve şantaj için kullanılıyordu" dedi. Örgüt mensubu bilişim uzmanları tarafından yapılan özel USB belleğin şifresini ise sadece örgütte ‘müdür yardımcıları’ olarak adlandırılan mahrem imamlardan sorumlu kişinin bildiğini söyleyen M.T., fişlenmenin ise kağıda yazılan notlarla müdür yardımcılarına ulaştırıldığını belirtti.