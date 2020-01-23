FETÖ elebaşının en yakınındaki Bekmezci ve Akif Sarı adliyede (3)

AKİF SARI DA TUTUKLANDI

İzmir'de polis tarafından yakalanan FETÖ/PDY'nin üst düzey isimlerinden Yusuf Bekmezci'nin çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasının ardından diğer şüpheli Akif Sarı da sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İZMİR, ()

