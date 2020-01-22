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FETÖ elebaşının en yakınındaki Bekmezci: Gülen'i severim, terörist diyemem

GÜVENLİK 22.01.2020, 17:45
FETÖ elebaşının en yakınındaki Bekmezci: Gülen'i severim, terörist diyemem
İZMİR Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin aylar süren çalışmasının ardından yakalanan terör örgütü FETÖ'nün üst düzey isimlerinden olan Yusuf Bekmezci'nin, verdiği ifade ortaya çıktı. Suçlamaları yine inkar eden Bekmezci'nin ifadesinde örgüt elebaşı Fetullah Gülen'i sevdiğini belirterek, "Fetullah Gülen'i severim. Ona terörist diyemem" dediği öğrenildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin titiz çalışması sonucu Karşıyaka'da Akif Sarı ve Mehmet Arslan ile birlikte yakalanan FETÖ'nün üst düzey yöneticileri arasında yer alan Yusuf Bekmezci'yle ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Geçmiş yıllarda 22 kez Amerika Birleşik Devletleri'ne gidip, Pensilvanya'da bulunan örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile Türkiye'deki örgüt üyeleri arasında 'kurye' olduğu ortaya çıkan Bekmezci, sorgusunda bu ziyaretlerin iş amaçlı olduğunu söyledi. FETÖ/PDY'nin örgüt yapılanmasında 'il, bölge, ülke imamlarının sözde üzerinde 'manevi konum'da bulunan, 'Kadim abi' ve 'irşatçı' olarak tanınan ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in en yakınları arasında yer aldığı belirtilen Yusuf Bekmezci, Karşıyaka'da piyasa değeri 2 milyon TL olan lüks bir sitedeki daire yakalanırken, evde yapılan aramada 11 cep telefonu ve 41 bin 446 Amerikan doları ile 66 bin 625 TL ele geçirildi. Yapılan araştırmalarda, ele geçirilen yaklaşık 300 bin TL civarındaki paranın, Bekmezci tarafından örgütün kripto isimlerine gönderildiği ortaya çıktı. Öte yandan soruşturma kapsamında 2016 yılından bu yana aranan Bekmezci'nin, özel bir hastanesinde yaklaşık 3 ay önce ameliyat olduğunun ortaya çıkmasının ardından bir dizi araştırma yapan ekipler, FETÖ yöneticisinin sahte kimlik kullanarak ameliyat olduğunu tespit ederken, hastane ve kimlik sahibi hakkında soruşturma başlatıldı.
'ÇOCUKLARIM O OKULLARDA OKUMADI'
Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e en yakın isimlerden olan ve geçmiş yıllarda Gülen için, "Yanına vardım ayak uçlarını gördüm, içimden böyle bir his kabardı. Üstüne bir atladım, beni itti. Eli ellerime değdi. Yüksek voltlu bir cereyana kapılmışım gibi titredim. O heyecanla atladım üzerine, pazularından tuttum. Çektim kendime, boyunlarını, gözlerini öptüm. O zaman daha da acayipleştim. Ben alacağımı aldım, manevi bir gevşeme olunca ben de bıraktım" ifadelerini kullandığı hatırlatılan Bekmezci'nin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinde, "Kendisiyle geçmiş yıllarda İzmir'de bir Kuran kursu kurduk. Fetullah Gülen'i severim. Ona terörist diyemem çünkü hiçbir terör faaliyetini görmedim" dediği belirtildi. Bekmezci'nin, aynı evde yakalandıkları Karşıyaka eyalet imamı Akif Sarı'yı tanımadığını ve Sarı'nın o akşam misafirliğe geldiğini söylediği belirtildi. FETÖ terör örgütü olduğu kabul etmeyen Bekmezci'nin, "Bank Asya'ya hiç para yatırmadım ve hesabım da yoktu. Çocuklarım da cemaat okullarında okumadı" diye ifade verdiği belirtildi. Bekmezci'nin, yarın sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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