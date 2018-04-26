FETÖ elebaşının 'Bahçevan'ı:  Artık beni aramayın

ADANA, () - ADANA'da FETÖ/PDY'nin 'gaybubet' evine düzenlenen operasyonda, örügütün üst düzey askeri imamı olduğu ve elebaşı Fethullah Gülen tarafından 'Bahçevan' lakapı verildiği belirtilen Kamuran E.'nin ailesine, "Ben ailemi ve çocuklarımı bile kaybetmeye göze aldım. Artık beni aramayın" dediği öğrenildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde örgütün 'gaybubet' evi olduğu tespit edilen adrese operasyon düzenledi. 11 Nisan'da yapılan baskında, Kamuran E.'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Ekipler, Kamuran E., H.S., M.Y., M.Ö., Ç.C. ve E.G.'yi sorgulamak üzere emniyete götürdü. Şüphelilerin sorgusunda, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra dağılma sürecine giren örgütü tekrar toparlamaya çalıştığı ve devletin çeşitli birimlerine tekrar sızmak istedikleri öne sürüldü. Ayrıca Kamuran E.'nin de üst düzey askeri imam olduğu, bizzat örgüt lideri Fethullah Gülen tarafından 'Bahçevan' lakabı verilip, kendisine imzalı saat verdiği iddia edildi. Evde yapılan aramalarda ise 84 bin lira para ve örgütsel doküman bulundu.

Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan 6 kişi tutuklandı. Ayrıca zanlılardan Kamuran E., H.S. ve Ç.C.'nin kimlik bilgilerine ulaştıkları kişiler adına hat alıp örgütün gizli haberleşme programı olan 2 ayrı 'ByLock' kullandıkları ortaya çıktı. Hat sahiplerine ulaşan polis ise bu vatandaşların FETÖ ilgisinin olmadığını saptadı. Kamuran E.'nin ise gaybubet evinde saklanmadan önce ailesine, "Ben ailemi ve çocuklarımı bile kaybetmeye göze aldım. Artık beni aramayın" dediği öğrenildi.



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