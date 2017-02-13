FETÖ duruşmasında bir tahliye

SİVAS'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, avukat ve kamu personellerinden oluşan 6'sı tutuklu 13 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmanın 3'üncü gününde 14 tanık dinlenirken, tutuklu bir sanık tahliye edildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlattığı soruşturmanın ardından, 9 avukat ve 4 kamu personelinden oluşan 13 sanık hakkında, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' ve 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 5 ile 10 yıl arasında değişen hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanıkların yargılanmasına 5 gün önce Sivas 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşma 2 gün ara verildikten sonra bugün devam etti. Duruşmaya tutuklu avukatlar Ömer N., Erdal Ö., Fatih S. ve kamu çalışanı Murat G. ile tutuksuz sanıklardan avukatlar İhsan Ö., Ersin C., Dilek Fırtına T., Resul Ö., Recep H., ile kamu çalışanları İlhamı B. ve Hakan P. katıldı. 'Avukatlar imamı' olarak değerlendirilen ve Silivri 7 nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Yunus B ile Erzincan T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Halil İbrahim D., duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı. Duruşmada sanık avukatları ve sanıkların yakınları da hazır bulundu. Duruşmanın 3'üncü gününde 14 tanık dinlendi.

Tanıklardan servis firması sahibi Ramazan B., cemaatle bağlantısı olduğu öne sürülen Ülfet Hukuk Derneği başkanı Halil İbrahim D.'yi tanıdığını söyledi. Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında düzenlenen "Bu Çocuklar Bizim" projesi için Ülfet Hukuk Derneği'nden bürosuna geldiklerini belirten Ramazan B., "Çocuklar için düzenlenecek geziler için anlaştık. Proje kapsamında yaklaşık 100 öğrenciyi Gürün, Divriği ve Sıcak Çermik'e götürdüm. Faturayı 100 kişi üzerinden kestik. Ben 4 araç üzerinden ücretimi alıyordum, gerisini iade ediyordum. Benim paramı bankaya yatırıyorlardı. Geri kalan parayı büroya gelen Murat G.'ye iade ediyordum. İade edilen para da yemek ücretiydi" dedi.

Tanıklardan avukat İsmail Hakkı G. ise 17-25 aralık ve gezi olayları sonrası Ülfet Hukuk Derneği'ne istifa dilekçesini gönderdiğini anlatarak, "AK Parti'den dernekten istifa etmemiz yönünde bir baskı gelmedi. Ben kendi insiyatifim içerisinde istifa ettim. Meslektaşlarımın FETÖ/PYD'ye yakın olduğunu düşünmüyorum. 15 Temmuz'da helikopterlerden insanlara ateş açıldığında bu arkadaşlarımın sevindiğini düşünmüyorum. Onlar, cemaatin bu ihaneti yapabileceğini düşünemezlerdi" ifadelerini kullandı.

Duruşmada projede görev alan öğretim görevlisi ve öğretmenlerinde aralarında bulunduğu 12 tanığın daha ifadelerine başvuruldu. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan kamu çalışanı Murat G.'nin tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, diğerlerinin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 7 Mart 2017 tarihine erteledi.