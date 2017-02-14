FETÖ dosyasında '14 Şubat'lı tahliye istemi

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, () - ERZURUM'un merkez Aziziye ilçesindeki bir arsanın, belediye başkanlığınca sahte belge düzenlenerek FETÖ/PDY'ye finans sağlamak üzere satışının sağlandığı iddiasıyla açılan davada avukat Timurhan Gür, "Bugün 14 Şubat sevgililer günü müvekkilim tahliye olursa eşine hediye alsın" dedi.

Aziziye ilçesindeki bir arsanın Aziziye Belediye Başkanlığı'nca sahte belge düzenlenerek 4 Mayıs 2011'de FETÖ/PDY'ye finans sağlamak üzere satışının sağlandığı iddiaları üzerine Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca geçen yıl soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında aralarında dönemin Aziziye Belediye Başkanı Ak Partili Fatih Cengiz'in de bulunduğu 10 kişi, 25 Şubat 2016'da tutuklandı.

Toplam 36 sanık hakkında Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Sanıklar hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği', 'görevi kötüye kullanmak' ve 'ihaleye fesat karıştırmak' suçlarından 5 yıl ile 32 yıl arasında değişen hapis cezaları talep edildi.

Davanın bugün yapılan 9'uncu duruşmasında savcısı Fatih Yılmaz, tutuklu sanıklardan 6'sının delillerin yeterince toplanmış olması nedeniyle tahliyelerini talep etti. Savcının bu istemini, duruşma salonunda bulunan sanıkların yakınları alkışladı.

Savunma yapan sanık İsmail Hakkı Akgün'ün avukatı Timurhan Gür, "Bugün 14 Şubat sevgililer günü. Müsaade ederseniz, müvekkilim tahliye olursa eşine hiç yapmadığı birşeyi yapıp bugün hediye alsın" diye konuştu.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Cihat Aktaş, Yaşar Çiplak, Hüseyin Polat, Hasan Sezai Aydoğan, İsmail Hakkı Akgün ve Şenol Kaba'yı tahliye ederken, Fatih Cengiz, Mehmet Suiçmez, Hadi Zaimoğlu ve Yusuf Keskin'in üzerlerine atılı suçların niteliği, dosyadaki mevcut bilgi ve belgeleri dikkate alarak, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut olguların bulunması, bir kısım sanıkların henüz yakalanmamış olması nedeniyle tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Mahkeme ayrıca dosyada ByLock kullandıkları tespit edilen 7 tutuksuz sanık hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.