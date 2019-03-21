FETÖ'den yargılanan şüpheli çocuğa istismar suçlaması ile gözaltına alındı

ADIYAMAN'da polis, erkek çocuklara para karşılığında istismarda bulunduğu iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden N.Ö.'nün terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'mahrem imam' olarak tutuksuz yargılandığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri kent merkezindeki evde erkek çocuklara para karşılığında istismarda bulunulduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen eve operasyon düzenleyen ekipler N.Ö. ve A.Ç.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan N.Ö.'nün 2016 yılında terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'mahrem imam' olarak tutuklandığı 2017 yılı Ağustos ayında ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi. Emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen N.Ö. ve A.Ç. adliyeye sevk edildi.



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