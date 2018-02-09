Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Eski dekan FETÖ'den tutuklandı
Eski dekan FETÖ'den tutuklandı
Zeytin Dalı Harekatında 1.062 terörist ölürüldü
Zeytin Dalı Harekatında 1.062 terörist...
Dünyanın en büyük çocuk sağlığı kurumunun direktörlüğüne bir Türk getirildi
Dünyanın en büyük çocuk sağlığı...
ABD’de Trump'ı sallayacak büyük kriz... Hükümet yine kapandı
ABD’de hükümet kapandı

FETÖ'den yargılanan 'Mor Beyin' mağduru eski hâkim, yeni savcı beraat etti

BURSA'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklandıktan 9 ay sonra serbest bırakılan, tahliye olduktan sonra da Bursa İstinaf Mahkemesi Savcısı olarak göreve...

FETÖ'den yargılanan 'Mor Beyin' mağduru eski hâkim, yeni savcı beraat etti
BURSA'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklandıktan 9 ay sonra serbest bırakılan, tahliye olduktan sonra da Bursa İstinaf Mahkemesi Savcısı olarak göreve iade edilen Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi eski Başkanı Fahrettin Baş, 'Terör örgütü üyesi olmak' suçundan yargılandığı davada beraat etti. 'Mor Beyin' mağduru olduğu belirlenen Fahrettin Baş, beraat kararı üzerine "Adalet yerini buldu" dedi.
Bursa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya Bursa İstinaf Mahkemesi Savcısı Fahrettin Baş, duruşmalardan vareste tutulduğu için katılmadı. Baş'ı avukatı Erdal Yıldız temsil etti. Duruşmada dönemin terör savcısı İbrahim Karakaş ve Fahrettin Baş ile birlikte görev yapan İstinaf 2. Ceza Dairesi Başkanı Mehmet Özyalçın tanık olarak dinlendi. Tanıklar ifadelerinde Baş'ın meslek yaşamı boyunca FETÖ/PDY ile mücadele ettiğini belirterek, hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydetti.
Tanık beyanlarından sonra mahkeme savcısı esas hakkında mütalaa verdi. Savcı mütalaasında, Fahrettin Baş hakkında yapılan örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' tespitinin yanlış ve sanığın 'Mor Beyin' mağduru olduğunu belirterek, beraat talebinde bulundu. Savcının mütalaasının ardından mahkeme heyeti, Baş hakkındaki kararını verdi. Heyet, 'ByLock' kullanmak ve 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Fahrettin Baş'ın, yapılan inceleme ve alınan tanık beyanları doğrultusunda üzerine atılı suçu işlemediğine kanaat getirerek beraatine kararı verdi.
Duruşmaya katılmayan Fahrettin Baş'a beraat haberini avukatı Erdal Yıldız telefonla arayarak verdi. Baş, telefonda "Adalet yerini buldu" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314