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FETÖ'den yargılanan Kılıç: Örgütün tüm faaliyetleri para ilişkisine dayanıyor

KIRIKKALE'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 7'si tutuklu 16 sanığın yargılanmasına Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, Antalya L Tipi Cezaevi'nden Ses ve...

FETÖ'den yargılanan Kılıç: Örgütün tüm faaliyetleri para ilişkisine dayanıyor
KIRIKKALE'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 7'si tutuklu 16 sanığın yargılanmasına Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya, Antalya L Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Mustafa Kılıç, ifadesinde örgütün tüm faaliyetlerinin para ilişkisine dayandığını öne sürdü. Duruşmada Kılıç'la birlikte 3 sanık tahliye edildi
Darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturma kapsamında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, silahlı terör örgütüne üye olmak, örgüte himmet toplamak' suçlarından Adem Şahan, Ahmet Arısan, Erdem Kaya, İsa Ekici, Mustafa Kalkan, Mustafa Kılıç ile Ömer Tütüncü tutuklanırken, Mehmet Doğan, Ali Doğan, Mustafa Köker, Halil Yağlı, İsmail Doğmuş, Ertuğrul Başal, Veysel Kamalı, Gülbahar Şahan ile Gökhan Ünal ise tutuksuz yargılanmak üzere dava açıldı.
Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürdürülen duruşmada Antalya L Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Mustafa Kılıç, FETÖ'nün adliye yapılanmasına ilişkin ayrıntılı bilgiler verdi. FETÖ'nün içerisindeki görevinin KPSS'den 70 üzerinde alan öğrencileri bulmak ve bunları örgüt mensubu yapmak olduğunu anlatan Kılıç, 17-25 Aralık sonrasında bu yapının içerisinden ayrılmak istediğini ancak tehditler aldığınısöyledi. Örgütün her faaliyetinin para ilişkisine dayandığını ve para akışı kesildiğinde dağılmaların olduğunu öne süren Kılıç, terör örgütü üyesi olmadığını ve suçlamaları da kabul etmeyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti.
Diğer sanıklar da terör örgütü üyesi olmadıkların, Fethullah Gülen'in FETÖ'nün lideri olduğunu, kullanıldıklarını ve suçlamaları da kabul etmediklerini belirterek tahliyelerini istediler. 
3 SANIĞA TAHLİYE
Mahkeme heyeti, Ahmet Arısan, Erdem Kaya, İsa Ekici ile Ömer Tütüncü'nün tutuklu hallerinin devamına, Adem Şahan, Mustafa Kalkan ve Mustafa Kılıç'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar vererek duruşmayı 16 Mart'a erteledi. 

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