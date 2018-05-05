FETÖ'den yargılanan işadamı tutuklandı

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), ()- MANİSA'nın Kula ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan işadamı M.K., çıktıdığı davanın duruşmasında tutuklanarak cezaevine kondu.
Manisa Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kulalı iişadamı M.K., hakkında Manisa Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuksuz yargılanan M.K., dün görülen druşmada, suçlamaları reddetti. Mahkeme, işadamı M.K.'nın tutuklanmasına karar verdi.
M.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), ()- MANİSA'nın Kula ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan işadamı M.K., çıktıdığı davanın duruşmasında tutuklanarak cezaevine kondu.