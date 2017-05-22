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FETÖ'den yargılanan iş adamlarının duruşmasına devam edildi 

Salih ÜÇTEPE/ADANA, () - ADANA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında çoğunluğunu iş adamlarının oluşturduğu 25'i tutuklu 103 sanığın yargılandığı davanın 2'nci celsesinin...

FETÖ'den yargılanan iş adamlarının duruşmasına devam edildi 

Salih ÜÇTEPE/ADANA, () - ADANA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında çoğunluğunu iş adamlarının oluşturduğu 25'i tutuklu 103 sanığın yargılandığı davanın 2'nci celsesinin görülmesine başlandı. 
Haklarında 'terör örgütüne üye olmak' ve 'terör örgütüne finans sağlamak' suçundan 25'er yıl hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle dava açılan FETÖ/PDY lideri Fethullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 14'ü firari, 25'i tutuklu 103 işadamının Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamalarına devam edildi. 7 gün süren ilk celsede sanıklar suçlamaları kabul etmezken bazı sanıklar örgüt ile ilgili bildiklerini anlattı. Sanık iş adamlarının bazıları FETÖ'nün Adana'daki etkin adamlarının isimlerini verdi. Etkin pişmanlıktan yaralanan 11 sanığın tahliyesine karar verilirken bugün duruşmanın 2'nci celsesi başladı. 3 gün sürmesi planlanan duruşmada müştekiler ve tanıklar ifade verecek. 

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