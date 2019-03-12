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FETÖ'den yargılanan iş adamına etkin pişmanlık indirimi

KOCAELİ'de, FETÖ/PDY üyeliğinden yargılanan iş adamı Mehmet Ali Sarı'ya, 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Etkin pişmanlık gösteren Sarı'nın cezası, 4 yıl 2 aya indirildi. Kocaeli'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama...

FETÖ'den yargılanan iş adamına etkin pişmanlık indirimi
KOCAELİ'de, FETÖ/PDY üyeliğinden yargılanan iş adamı Mehmet Ali Sarı'ya, 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Etkin pişmanlık gösteren Sarı'nın cezası, 4 yıl 2 aya indirildi.
Kocaeli'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Mehmet Ali Sarı, geçen yıl 27 Aralık'ta yurt dışından gelirken İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınarak Kocaeli'ye getirildi. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen Sarı, FETÖ/PDY ile ilgili birçok itirafta bulundu. Mehmet Ali Sarı hakkında dava açıldı. 
Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında Mehmet Ali Sarı savunma yaptı. Sarı, 17- 25 Aralık olaylarından 10 gün sonra Kocaeli imamı Mehmet Akif Saka'yı iş yerine davet ettiğini, devlete kafa tutmaları nedeniyle tartıştığını ve iş yerinden kovduğunu belirterek, bu örgütün felakete dönüşeceğini o dönemlerde bilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Terörle yargılanmaktan utandığını belirten Mehmet Ali Sarı, FETÖ/PDY ile terör örgütü olduğu anlaşıldığından itibaren bir ilgisinin olmadığını, suçsuz olduğunu ifade ederek, beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, 7 yıl 6 ay hapse çarptırdığı Mehmet Ali Sarı'nın etkin pişmanlık göstermesi ve davranışlarını göz önünde bulundurarak cezasını 4 yıl 2 ay hapis cezasına indirdi. Heyet, Mehmet Ali Sarı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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