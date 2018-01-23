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FETÖ'den yargılanan eski savcı 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

SAMSUN'da 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu yargılanan eski savcı Oktay Bahadır, 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılıp tahliye edildi. Bafra İlçesi Adliyesi'nde Cumhuriyet savcısı Oktay Bahadır yaklaşık...

FETÖ'den yargılanan eski savcı 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı
SAMSUN'da 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu yargılanan eski savcı Oktay Bahadır, 6 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılıp tahliye edildi.
Bafra İlçesi Adliyesi'nde Cumhuriyet savcısı Oktay Bahadır yaklaşık 1.5 yıl önce Fethullahçı Terör Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında iddiaya göre ByLock kuklandığı gerekçesiyle meslekten ihraç edildi. Daha sonra polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Samsun 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu yargılanan eski savcı Oktay Bahadır, bugünkü karar duruşmasına tutuklu bulunduğu Tokat cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.
Yapılan araştırmada sanığın 7 bin 866 kez 'ByLock'a girdiği belirlendi. Mahkeme heyetine ifade veren tutuklu sanık, "Ben 'ByLock' kullanmadım. HTS kayıtlarında hata mevcuttur. Hayatın olağan akışına aykırı giriş çıkışlar mevcuttur. İnternetim olmadığı zamanlarda bile ByLock'a giriş görünüyor. HTS kayıtları ile baz istasyonu karşılaştırıldığında çelişkiler olduğu ortaya çıkıyor. Suçlamayı kabul etmiyorum. 1.5 yıldır cezevindeyim. Beraat ve tahliyemi istiyorum" dedi.
İfadenin ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanığı 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Ancak, tutukluluk süresi göz önüne alınarak tahliye edildi.

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