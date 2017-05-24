FETÖ'den yargılanan eski rektör, yeni rektörü suçladı

KONYA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın Selçuk ve Necmettin Erbakan Üniversiteleri'ndeki yapılanmasına yönelik aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 20'si tutuklu 43 sanıklı dava, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Örgüt yöneticisi suçundan tutuklu bulunan Selçuk Üniversitesi'nin eski rektörü Prof. Dr. Hakkı Gökbel, FETÖ'nün üniversitedeki kadrolaşmasını yeni rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin tarafından yapıldığını ileri sürdü.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından Selçuk ve Necmettin Erbakan Üniversitelerine yönelik FETÖ/PDY soruşturması düzenlendi. Soruşturmalar sonucu aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 20'si tutuklu 43 sanığın 'Silahlı terör örgütüne üye olmak, kurmak ve yönetmek' suçlarından Konya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına başlandı.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ESKİ REKTÖRÜ ÖRGÜT YÖNETİCİLİĞİNDEN YARGILANIYOR

Mahkemede tutuklu şüpheliler tek tek ifadelerini verdi. 25 Ağustos 2016 tarihinde tutuklanan ve örgüt yöneticiliği suçundan hakkında 22.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Selçuk Üniversitesi eski rektörü emekli Prof. Dr. Hakkı Gökbel de ifade verdi. Yapılan rektörlük seçimi sonucu 14 Ocak 2016 tarihinde görevini kendi döneminde rektör yardımcısı olan Prof. Dr. Mustafa Şahin'e devreden eski rektör Gökbel, kendi döneminde üniversitede FETÖ kadrolaşması olmadığını; kadrolaşmanın rektör Prof. Dr. Şahin döneminde olduğunu ileri sürdü.

Gökbel, ifadesinde, ''Benim dönemimde üniversitede kadrolaşma söz konusu bile değil. Burada bulunan 31 akademisyenden 2'sine kadro verdim" dedi.

Mahkeme Başkanı Mevlüt Gülbudak ise "Buradan, bu sanıkların FETÖ'cü olduğu sonucu mu ortaya çıkıyor?'' diye sordu. Gökbel ise "Estağfurullah" diye cevap verdi. Gökbel, savunmasında, ''Şu anda görevde bulunan rektör Mustafa Şahin'in açtığı kadrolara yerleşenler FETÖ'den açığa alınanlardır. Şu an burada bulunan Kadir Ceylan benim dönemimde kadro bekliyordu, şu an görevde bulunan rektör, ona kadro verdi. Ben görevdeyken akademisyen sayısını 1520'den 1050'ye düşürdüm. Ben FETÖ'nün desteğiyle rektör olmadım. Görevde bulunduğum sürece bu yapının faaliyetlerine katılmadım. Para desteğinde de bulunmadım. Birkaç kere sohbetlerine katıldım. Yakın arkadaşlarımla ev sohbet toplantısında bulundum.''dedi.

'BANKA ASYA'DA 108 BİN LİRA HESABIM VARDI''

Eski rektör Gökbel, Banka Asya'daki hesabında 108 bin lira olduğunu belirterek, ''Bank Asya'da birikim için bulunan 108 bin liralık hesabım vardı. 2014'de bu parayı çektim. Zaman gazetesi ve Sızıntı Dergisi aboneliklerimi aynı tarihlerde durdurdum'' dedi.

FETÖ KADROLARINA NASIL DOKUNACAKTIM, OHAL Mİ VARDI?

Gökbel, OHAL olmadığı için FETÖ kadrolarına dokunamadığını ileri sürerek, ''Benim için FETÖ kadrolarına dokunmadığım söyleniyor. Nasıl dokunacaktım, OHAL mi vardı? KHK 'mı vard?. Şimdi ki rektör de OHAL çıkıncaya kadar dokunmadı. Bana kimse gelip şu FETÖ'cü demedi" diye konuştu.

DOÇENT: FAİZSİZ BANKA OLDUĞU İÇİN ORAYI TERCİH ETTİM

Mahkemede ifade veren sanıklardan Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nden ihraç edilen Doç. Dr. Ali Sallı'ya mahkeme başkanı Mevlüt Gülbudak "2014'de Fethullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'yı kurtarmak için para yatırdığın iddia ediliyor?" diye sordu.

Doç. Dr. Ali Sallı da şunları söyledi:

"Bir sefer 43 bin euro, farklı zamanlarda da toplam 34 bin lira yatırdım. Faizsiz banka olduğu için orayı tercih ettim" dedi. Mahkeme Başkanı Gülbudak'ın "Birçok faizsiz banka var. Neden örgütün bankasını tercih ettin?" diye sorması üzerine Sallı, " O banka otomatik ödeme yapıyordu. O nedenle tercih ettim" dedi. Çocuklarının da FETÖ'nün okullarında okuduğunu söyleyen Sallı, psikolojileri bozulmasın diye okuldan almadığını öne sürdü.



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