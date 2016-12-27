FETÖ'den yargılanan eski polisler suçlamayı kabul etmedi

ADANA, () - ADANA'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında örgüt üyeliğinden 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 16'sı tutuklu 25 eski polis suçlamaları kabul etmedi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmalar kapsamında örgütün emniyet ayağı ile ilgili operasyonlar düzenledi. Gözaltına alınan ve daha sonra meslekten ihraç edilen 25 polis memurundan 16'sı tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan savcı, iddianamesinde eski polis memurlarının örgütün haberleşme programı olan ByLock kullandıklarının tespit edildiğini belirtti. Bazı polis memurlarının gençlik yıllarında örgüte ait okul ve dersanelerde eğitim gördüklerini ve çocuklarını da bu eğitim kurumlarına gönderdiklerini kaydeden savcı, 25 şüpheli hakkında terör örgütü üyeliği suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanıklar katıldı. SEGBİS sistemi ile duruşmaya katılan tutuklu sanıklardan Serhat Özkan, Muammer Polat, Sedat Ural, Çağatay Aydın, Ramazan Çetinkaya, Veysel Özkıraç, Sedat Şaybak, Emin Tozcuer, Yasin Ecevit, Celalettin Yılmaz, Cesur Topal, Aydın Kurtuluş, Metin Atçıoğlu, Adnan Elitaş, Hasan Saldallı ve Ahmet Ünsal suçlamaları kabul etmedi. ByLock kullanmadıklarını öne süren sanıklar herhangi bir örgüte üye olmadıklarını 15 Temmuz günü görevleri başında olduklarını söyledi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken Emniyet Müdürlüğüne yazı yazılarak sanıkların her birinin ayrı ayrı ByLock'a kaç kez ve hangi tarihlerde girdiklerinin araştırılmasını, ayrıca ByLock uygulamasının, kişinin mail hesabının veya telefonun IMEI numarasının uzaktan hacklenmesi suretiyle, başkaları tarafından telefona yüklenmesinin, telefonda hiç kullanılmadığı halde kullanılmış gibi gösterilmesinin mümkün olup olmadığının sorulmasını istedi.

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