FETÖ'den yargılanan eski hakime 7 yıl hapis

SAMSUN'da FETÖ/PDY soruştuması kapsamında 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu olarak yargılanan eski hakim Nurettin Doğru'ya, 7 yıl 1 ay 1 gün hapis cezası verildi.

Karabük Adliyesi'nde hakim olarak görev yaparken Samsun Adliyesi'ne tayini çıkan Nurettin Doğru iddiaya göre Fethullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı gerekçesiyle meslekten ihraç edildi. Ardından polis tarafından gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüpheli savcılık ifadesi sonrası sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Samsun Adliyesi 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu olarak yargılanan eski hakim Nurettin Doğru, bugünkü karar duruşmasında hazır bulundu. Mahkeme heyetine ifade veren tutuklu sanık suçsuz olduğunu belirterek beratini talep etti. Sanık ifadesinin ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti Nurettin Deniz'i 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 1 ay 1 gün hapis cezasına çarptırıp tahliyesine karar verdi.