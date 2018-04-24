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FETÖ'den yargılanan eski emniyet müdürüne 6 yıl 3 ay hapis

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan Pınarbaşı eski Emniyet Müdürü Ahmet İ. 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde...

FETÖ'den yargılanan eski emniyet müdürüne 6 yıl 3 ay hapis
KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan Pınarbaşı eski Emniyet Müdürü Ahmet İ. 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuksuz yargılanan Pınarbaşı eski Emniyet Müdürü Ahmet İ. hazır bulundu. Hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyen Ahmet İ., beraatını istedi. Son sözü sorulan Ahmet İ. "Kanunlara aykırı hiçbir eylemin içinde olmadım. İddia edilen suçlamaları kabul etmiyorum, yüce mahkemenizden beraatimi istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti Ahmet İ.'yi, 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırarak, mevcut durumunun devamına karar verdi.
4 FETÖ SANIĞINA HAPİS CEZASI
FETÖ/PDY'ye ilişkin bir başka davada ise aralarında öğretmen, mühendis ve stajyer avukatlardan oluşan 3'ü tutuklu, 4 sanığa 1 yıl 6 ay ile 8 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezaları verildi. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı görülen davalarda, tutuklu sanık Fatma Karatürk D.'nin 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan istinaf yolu açık olmak kaydıyla, 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak, tahliyesine karar verildi
Aynı mahkemede tutuklu yargılanan mühendis Adem Aydoğdu, aynı suçtan 8 yıl 1 ay , Hüseyin Y. ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Heyet, Adem Aydoğdu'nun tutukluluk durumunun devamına, Hüseyin Y.'nin ise, tahliyesine karar verdi. Mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan, stajyer avukat Yusuf B.'yi ise, 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını kararlaştırdı.
ŞÜKRÜ BOYDAK'IN KIZI HAKİM KARŞISINDA
2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ/PDY davasında Boydak Holding Yönetim Kurulu eski üyesi Şükrü Boydak'ın kızı tutuksuz sanık Elif B.'nin yargılanmasına devam edildi. Murat B.'nin tanık olarak dinlendiği duruşma, eksikliklerin giderilmesi ve avukatlarının süre istemesi üzerine 31 Mayıs'a ertelendi.

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