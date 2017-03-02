FETÖ'den yargılanan din öğretmenine 6 yıl, 3 ay hapis

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan din kültürü öğretmeni Ali Rıza Duman, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 hapis cezasına çarptırıldı. Duman, cezaevinde geçirdiği 7 aylık süre göz önüne alınarak tahliye edildi.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu bulunan 30 yıllık din kültürü öğretmeni Ali Rıza Duman, İzmir 2 Nolu T Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlanıp, ifade verdi. Terör örgütü suçlamasını kabul etmeyen Duman, "Benden terör örgütü çıkmaz, illa ki bir şey çıkacaksa terör örgütü mağduru çıkar" dedi. Savunmasında Dostoyevski'nin 'Suç ve Ceza' adlı kitabından bölümler anlatan Duman'a, mahkeme heyeti 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Ali Rıza Duman, tutuklulukta geçirdiği süre ve verilen ceza miktarı göz önünde bulundurularak tahliye edildi.