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FETÖ'den yargılanan çiftçiye 6 yıl 3 ay hapis cezası

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - İZMİR'de, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanıp, hakkında dava açılan çiftçi Erhan Çetiner, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY...

FETÖ'den yargılanan çiftçiye 6 yıl 3 ay hapis cezası

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - İZMİR'de, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanıp, hakkında dava açılan çiftçi Erhan Çetiner, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çiftçi Erhan Çetiner, 2016 yılının Ekim ayında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanan Çetiner hakkında, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugünkü son duruşmasına tutuklu sanık Erhan Çetiner ile avukatı katıldı. Savcı, sanık hakkındaki tanık ifadelerini arama tutanakları, bağış kayıtları, dernek üyelikleri ile Bank Asya hesap hareketleriyle birlikte değerlendirilip, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan Çetiner'in cezalandırılmasını talep etti. Sanık Çetiner ise savunmasında, 15 aydır tutuklu olduğunu belirterek, "Köyde yaşayan çiftçi biriyim. Örgütün amaçlarını bilerek, yardım yapmadım" dedi ve tahliyesine karar verilmesini istedi.
Mahkeme heyeti, sanığa önce 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Duruşmalardaki iyi hali dikkate alınan Erhan Çetiner, cezası 6 yıl 3 aya düşürülerek, tahliye edildi.

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