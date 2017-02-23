FETÖ'den yargılanan binbaşı: Darbecilere silahla karşılık verecektim

Selçuk VURUCU/KIRKLARELİ, () - KIRKLARELİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personelinin yargılandığı davada tutuksuz yargılanan Binbaşı Bahadır Durmaz, "O gece birliğime çağrılmamın ardından sivil kıyafetlerimle geldim. Resmi üniformalarımı odamda giydim. Odamda Adem Başçavuş ile bir karar aldık. Darbeye görevlendirmeye çalışanlara silahla karşılık verecektim" dedi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçesi'nde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Cemalettin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 38'i tutuklu 81 sanık, yargılanmalarına 4'üncü gününde devam edildi. Sanıkların sayılarının fazla olmasından dolayı kentte bulunan Halk Eğitim Merkezi'nde görülen davaya sabah jandarmanın geniş güvenlik önlemi altında getirilen tutuklu sanıklar salona alındı. Tutuksuz sanıkların katılmasının ardından başlayan duruşmada hakim, sanıklardan 65'inci Mekanize Tugay Komutanlığı Hareket Eğitim Subayı Binbaşı Bahadır Durmaz'ın savunmasını yapmasını istedi.

"EŞİM KANSER"

Binbaşı Bahadır Durmaz, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, darbe girişimiyle ilgili olmadığını söyledi. 27 yıllık askeri personel olduğunu belirten Durmaz, "Üniformamı şerefle taşıdım ve bir leke getirtmedim, getirmem. Askeriyede emir vermem, görevlendirmem, sicil vermem veya karar alma gibi bir yetkim yok. 15 Temmuz'dan 20 gün önce eşim kanser hastası olduğu için, kendisine moral olmak için tatile gittik. Darbe girişiminin yaşandığı geceden 2 gün önce de yıllık izinden dönerek görevime başladım. Darbe girişiminin yaşandığı gece mesai saatim biterek evime gittim. Çocuğuma kene yapışmıştı ve hemen hastaneye götürdüm. 23.30 sıralarında uzman çavuş ve üsteğmen arayarak göreve çağırdı" dedi.

"DARBEYE GÖREVLENDİRMEYE ÇALIŞANLARA SİLAHLA KARŞILIK VERECEKTİM"

Binbaşı Bahadır Durmaz, darbe girişimin yaşandığı gece bazı olumsuzluklar karşısında şüphelendiğini belirterek, "Birliğime suç işlemek amacıyla gelmedim. Sözde sıkı yönetim emrini hiç görmedim. O gece birliğime çağrılmamın ardından sivil kıyafetlerimle geldim. Resmi üniformalarımı odamda giydim. Odamda Adem Başçavuş ile bir karar aldık. Darbeye görevlendirmeye çalışanlara silahla karşılık verecektim. Bu konuda da bir emir gelmedi. Odamda televizyondaki haberlerde Başbakanımızın açıklamalarını gördüm. Başbakanımız bir grup askerin kalkışma yaptığı söylediğinde, bazı şeyler kafamda oluştu. Daha sonra Tugay Komutanı, Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme ekiplerini (KOKTOD) hazırlanması talimatı verdi. Ben KOKTOD ekiplerinin isim listesini oluşturmaya başladım. Ben ekibin darbecilere karşı olacağını düşünüyordum. Daha sonra darbeci askerin yatıştırıldığını gördüğümde her şeyin normal olduğunu düşünerek uykuya daldım. Yarım saat geçmeden askeri araçların seslerini duyarak uyandım. Hemen tugay komutanının odasına gittim ama yoktu. Bu çıkışın usulsüz olduğunu düşünerek, Kolordu Komutanı'nı arayarak bilgi aldım. Hemen Yarbay Latif Çiçeği geri dönmesi için aradım ancak ulaşılamıyordu" dedi. Duruşma kısa aradan sonra diğer sanıkların dinlemesiyle devam edildi.

4 KEZ ÖMÜR BOYU HAPİS İSTENİYOR

Kırklareli 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Cemalettin Doğan'ın da bulunduğu 38'i tutuklu 81 sanık hakkında, 'Hükümete karşı silahlı isyan ve silahlı FETÖ terör örgütü üyesi olmak, TBMM'yi ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya, görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs, Türkiye cumhuriyeti anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya, bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs' suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış ömür boyu, silahlı terör örgütüne üye olmak, suç işlemek amacıyla örgütü kurma suçlarından da 5-10 yıl hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

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