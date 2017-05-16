FETÖ'den yargılanan 17 eski polis mahkum oldu

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olma' suçundan yargılanan 3'ü tutuklu 17 polise mahkeme, 3 yıl ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezası verdi.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı görülen davada tutuklu polisler Üzeyir Karaaytu, Mahmut Kaya ve Murat Yalım, Nevşehir Kapalı Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile diğer tutuksuz sanıklar Alaaddin Kuzucuoğlu, Selim Uyanık, Adem Ünal, Zafer Faydacı, Celalettin Yıldız, Semih Aslan, Ali Ergani Bayram, Ümit Karaca, Hasan Güler, Cengiz Sezer, Ömer Doğan,Soner Olgun, Celal Kandil ve Süleyman Güneş ayrı ayrı hakim karşına çıktı. Örgüt üyeliği suçlamalarını kabul etmeyen sanıklardan Soner Olgun, polis kolejinde okurken cemaatin sohbetlerine katıldığını, sohbet abisi tarafından telefonuna 'ByLock( programının yüklendiğini ifade etti. 5 yıl cemaat toplantılarına katıldığı söyleyen Olgun, etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söyledi.

Mahkeme heyeti yargılama sonunda sanıklardan Üzeyir Karaaytu, Mahmut Kaya, Murat Yalım, Alaaddin Kuzucuoğlu, Selim Uyanık, Adem Ünal, Zafer Faydacı, Celalettin Yıldız, Ali Ergani Bayram, Hasan Güler, Cengiz Sezer, Ömer Doğan,Soner Olgun, Celal Kandil ve Süleyman Güneş'e " Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olma" suçundan 6'şar yıl 3'er ay, mahkemede etkin pişmanlık gösteren tutuksuz Semih Aslan ve Ümit Karaca'ya ise 3'er yıl, 1'er ay hapis cezası verdi.