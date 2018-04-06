Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...
PİYASA – Dolarda yeni rekor 4.0469 lira, euro rekora yakın
Dolarda yeni rekor 4.0469 lira,...
TAKSİM İLKYARDIM HASTANESİ'NDE YANGIN
Taksim İlkyardım Hastanesi'den hastalar tahliye...
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi

FETÖ'den tutuklu Garnizon Komutanı'na müebbet hapis cezası

SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan eski Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken'in yargılanmasına 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkeme heyeti Eken'i 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti...

FETÖ'den tutuklu Garnizon Komutanı'na müebbet hapis cezası
SAMSUN'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan eski Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken'in yargılanmasına 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkeme heyeti Eken'i 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzenin yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önleme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından polisin başlattığı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken son kez hakim karşısına çıktı. Hakkında Samsun 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzenin yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye', 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek' ve 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek' suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ile 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken'in basına kapalı olarak gerçekleşen duruşmasında karar çıktı.
Mahkeme heyeti, tutuklu eski Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken'i 'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzenin yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önleme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314