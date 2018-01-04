FETÖ'den tutuklu eşini cezaevinde ziyarette aynı suçtan gözaltına alındı

EDİRNE'de F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu bulunan kocası S.S.'yi ziyarete gelen S.S. de aynı suçtan aranma kaydının bulunması üzerine gözaltına alındı.

Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklu bulunan S.S.'yi ziyarete gelen eşi S.S.'nin yapılan UYAP sorgulamasında, Çanakkale Sulh Ceza Hakimliği'nce aynı suçtan aranma kaydı olduğu tespit edildi. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan S.S., Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.