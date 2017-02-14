FETÖ'den tutuklu Emniyet Müdürü, tahliye oldu

KAYSERİ'de FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Pınarbaşı eski Emniyet Müdürü Ahmet İz, tahliye oldu. İz yaptığı savunmada, 2013 yılında Emniyet Müdürlüğü'ndeki FETÖ yapılanmasıyla ilgili aralarında eski kayınpederi Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tokgüz'ün de bulunduğu listeyi Başbakanlığa gönderdiğini söyledi.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu Emniyet Müdürü Ahmet İz ve avukatı hazır bulundu. 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs' ve 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçlarından yargılanan 20 yıllık Emniyet Müdürü İz savunmasında, şöyle dedi:

"15 Temmuz darbe girişiminde Kayseri merkezindeki evimde idim. Hain kalkışmayı öğrenir öğrenmez şehirlerarası otobüse binerek İlçe Emniyet Müdürlüğüne gittim. Personelime uyarılarda bulunup, nizamiye nöbetçi sayısını artırdım. Tanıkların iddia ettiği gibi kimsenin silahına el koymadım. 13 Ekim 2013'te aralarında eski kayınpederim olan şu an FETÖ'den tutuklu dönemin Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tokgöz ve birçok kişinin bu yapılanma içinde olduğu konusunda Başbakanlığa, liste sundum. Eski kayınpederimin FETÖ'cü olduğunu Amerika'ya yaptığı ziyaret sonrası öğrendim. Kayınpederim yüzünden eşimden ayrıldım. Ben 15 Temmuz sonrasında güvenliği üst düzeye çıkardım. Vatanım ve milletim için FETÖ'cü olan eski kayınpederimi bile şikayet ettim. Ben vatan haini değilim."

Mahkemede tanık olarak dinlenen Pınarbaşı Emniyet Müdürlüğünde görevli 4 polisten ikisi, Emniyet Müdürü İz'i suçlarken, diğer tanıklar ise Emniyet Müdürünün görevini yerine getirdiği söyledi. Mahkeme heyeti yargılama sonrası diğer tanıkların dinlenmesi için davayı ileri tarihe ertelerken, 5 aydır tutuklu bulunan Emniyet Müdürü Ahmet İz tahliye edildi.