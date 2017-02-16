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FETÖ'den tutuklu 4 sanığa tahliye

Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,() - KAYSERİ'de FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmaktan tutuklu yargılanan biri kadın 4 sanık tahliye oldu. Sanıklardan öğretmen Nesime Keysan, önceki duruşmada verdiği, "Kaldığımız FETÖ evlerine gelen erkek...

FETÖ'den tutuklu 4 sanığa tahliye

Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,() - KAYSERİ'de FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmaktan tutuklu yargılanan biri kadın 4 sanık tahliye oldu. Sanıklardan öğretmen Nesime Keysan, önceki duruşmada verdiği, "Kaldığımız FETÖ evlerine gelen erkek hocalar, paravan arkasında sohbet programı düzenledi" ifadesini bu kez kabul etmedi.
2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanıklar Nesime Keysan, Fatih Polat, Fırat Doğan ve Sezer Ak hazır bulundu. 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçlamalarını kabul etmeyen tutuklu sanıklardan tahliyelerini istedi. Sanıklardan öğretmen Nesime Keysan, savunmasında önceki duruşmada yaptığı, "Öğrencilik yıllarımda FETÖ evlerinde kaldım. Mezun olduktan sonra Pınarbaşı ilçesindeki Serhat Dershanesinde öğretmenlik yaptım. Öğrencilik dönemlerimde Yunus Serin ve Yahya Karadeniz evlere gelerek paravan arkasında sohbet ederdik, Fethullah Gülen'in bir gününü nasıl geçirdiğini anlatılardı. Üst abla Filiz Dursun, Ak Partiye oy vermemek için toplantı düzenlerdi" ifadesini kabul etmedi.
Mahkeme heyeti, sanıkların kullandıkları iddia edilen kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları bilgisinin araştırılması amacıyla duruşmayı ertelerken,tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi.

 

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