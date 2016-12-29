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FETÖ'den tutuklu 4 adliye çalışanına 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,  () - KAYSERi'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak suçlamasıyla yargılanan 5 adliye personeli hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıklardan 4'ü terör örgütüne...

FETÖ'den tutuklu 4 adliye çalışanına 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,  () - KAYSERi'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak suçlamasıyla yargılanan 5 adliye personeli hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıklardan 4'ü terör örgütüne üye olmak suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan Hasan Özsarı'nın avukatının daha önce reddi hakim talebinde bulunması nedeniyle dosyasının davadan ayrılarak, ayrı yargılanmasına karar verildi.
2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuklu sanıklar Hasan Özsarı, Ali Ulutaş, Mustafa Aksoy, Zengin Bilgin ve Resul Çoban, Nevşehir Cezaevi'nden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Son sözleri sorulan sanıklar, üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek tahliyeleri isterken, sanık Ali Ulutaş savunmasında "Benim vatan haini olmakla suçlanmam kabul edilecek gibi değil. Şu an Suriyeliler bile bizden daha rahat yaşamaktalar" dedi.
Mahkeme heyeti yargılama sonunda tutuklu adliye personeli Ali Ulutaş, Mustafa Aksoy, Zengin Bilgin ve Resul Çoban'a 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verirken, sanıklardan Hasan Özsarı'nın avukatının daha önce reddi hakim talebinde bulunması nedeniyle dosyasının ayrılarak yargılanmasına karar verdi.

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