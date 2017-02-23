FETÖ'den tutuklu 18 polis tahliye oldu

KAYSERİ'de FETÖ davasında tutuklanan 20 polisten 18'i ilk duruşmada tahliye oldu.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün başlayan duruşmada, örgütün kriptolu telefon programı ByLock'u kullanmak suçundan 6 aydır tutuklu bulunan polis memurlarından Cengiz S., Ayhan A., Adem Ü., Celalettin Y., Saim S., Alaaddin K., Ali Egani B., Ahmet M., Orkun C., Remzi E., Alpaslan G., Önder O., Recep A., Ramazan K., Özcan A., Celal K., Ömer D., Özcan Ö., Coşkun A. ve Sabri Y. hazır bulundu. Zanlıların tümü örgüt üyesi olmak suçunu kabul etmedi ve tahliyelerini istedi. Mahkeme heyeti, verdiği ara kararla tutuklu 18 polis tahliye olurken; sanıklardan Coşkun A. ve Sabri Y.'nin tanıkların aleyhlerine verdiği ifadeler nedeniyle tutukluluklarının devamına karar verildi.