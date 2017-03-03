FETÖ'den tutuklu 10 müfettişten 9'una tahliye

Mustafa KOZAK/ANTALYA, () - ANTALYA'da Milli Eğitim müfettişleri ve okul müdürlerinin yargılandığı 10'u tutuklu 17 sanıklı FETÖ davasının ilk duruşmasında 8 sanığın adli kontrolle, ele geçirilen hatıra defterinde Fetullah Gülen ile ilgili anılarını yazdığı tespit edilen bir sanığın ise 100 bin lira kefaletle tahliyesine karar verildi.

Antalya'da FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında aralarında Milli Eğitim Teftiş Kurulu Başkanları, Milli Eğitim Müfettişleri ve okul müdürlerinin de bulunduğu 10'u tutuklu 17 sanık hakkında açılan davanın görülmesine Antalya 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmada, tutuklu Ali Karakaya, Ali Yıldırım, Ali İhsan Çiçek, Aydın Akkurt, Halis Esmer, İlyas Bozdemir, İzzet Özdemir, Ömer Sarı, Süleyman Kuzan ve Talip Başer ile tutuksuz yargılanan Nail İnce, Şinasi Ömür, Yasin Şekeryapan, Hüseyin Avşar, İbrahim Şahin ve Mustafa Sinap ile avukatları hazır bulundu. Sanıklardan Hüdayi Başın hakkında yakalama kararının ise henüz infaz edilemediği anlaşıldı.

Duruşmada, FETÖ'nün düzenlediği yurt dışı gezilerine katıldıkları, bu örgütle irtibatlı okulların denetimlerinde iltimaslı davrandıkları, Bank Asya'da hesap açtırdıkları, çocuklarını örgüle irtibatlı olduğu iddia edilen okullara ve dershanelere gönderdikleri iddia edilen sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Sanıklar Orta Asya'da Kırgızistan, Kazakistan gibi ülkelerle Balkan ülkelerini ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni gezmek için ziyaret ettiklerini söyledi. Tutuklu sanıklar, tahliyelerini istedi.

Sanıklardan Süleyman Kuzan'ın 'ByLock' programı kullandığına yönelik tutanak olduğu için tahliyesinin reddine karar veren mahkeme, günlüklerinde Fetullah Gülen'le ilgili anıları olan Ali Yıldırım'ın ise 100 bin lira kefalet ve adli kontrolle tahliyesine karar verdi. Mahkeme tutuklu diğer 8 sanığın ise adli kontrolle tahliyesine karar verdi.



