FETÖ'den tutuklandı

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde çeşitli basın kuruluşlarında bir dönem görev yapan 37 yaşındaki A.E., FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklandı.Marmaris'te bir dönem Cihan Haber Ajansı ve Zaman Gazetesi'nde muhabirlik yapan, bir süredir ise internet kafe işleten A.E., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen perşembe günü gözaltına alındı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 17 Aralık 2014 tarihinde, Zaman ve Samanyolu TV'nin 33 yöneticisinin gözaltına alınmasını protesto eyleminde bulunduğu ve sosyal medya hesabından FETÖ/PDY örgütü adına paylaşımlar yaptığı iddiasıyla A.E'yı gözaltına aldı. A.E'nin ev ve işyeri arandı, kişisel bilgisayarlarına el konuldu. Gözaltına alınan A.E., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan dün adliyeye sevk edilen A.E. tutuklandı.FOTOĞRAF