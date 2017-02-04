Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD: Küba politikası yeniden gözden geçirilecek
ABD: Küba politikası yeniden gözden...
Gaziantep'e şehit ateşi düştü
Kayseri'deki hain saldırıda şehit sayısı...
CHP'li Elif Doğan Türkmen sessizliğini bozdu
Kılçdaroğlu o vekilin istifasını istedi
Ahmet Türk'e tahliye kararı
Bahçeli'nin bu istediği de yerine...

FETÖ'den tutuklandı

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde çeşitli basın kuruluşlarında bir dönem görev yapan 37 yaşındaki A.E., FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklandı. Marmaris'te bir dönem Cihan Haber Ajansı ve Zaman Gazetesi'nde muhabirlik yapan, bir süredir...

FETÖ'den tutuklandı
MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde çeşitli basın kuruluşlarında bir dönem görev yapan 37 yaşındaki A.E., FETÖ/PDY soruşturmasında tutuklandı.
Marmaris'te bir dönem Cihan Haber Ajansı ve Zaman Gazetesi'nde muhabirlik yapan, bir süredir ise internet kafe işleten A.E., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen perşembe günü gözaltına alındı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 17 Aralık 2014 tarihinde, Zaman ve Samanyolu TV'nin 33 yöneticisinin gözaltına alınmasını protesto eyleminde bulunduğu ve sosyal medya hesabından FETÖ/PDY örgütü adına paylaşımlar yaptığı iddiasıyla A.E'yı gözaltına aldı. A.E'nin ev ve işyeri arandı, kişisel bilgisayarlarına el konuldu. Gözaltına alınan A.E., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan dün adliyeye sevk edilen A.E. tutuklandı.

FOTOĞRAF

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.