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FETÖ'den tutuklanan rehberlik uzmanına 6 yıl 3 ay hapis

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eşi Manisa'da, kendisi de Kayseri'de tutuklu bulunan 18 yıllık rehberlik uzmanı Mustafa Uz'a, 'Silahlı terör örgütü üyesi' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Rehberlik Uzmanı...

FETÖ'den tutuklanan rehberlik uzmanına 6 yıl 3 ay hapis
KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında eşi Manisa'da, kendisi de Kayseri'de tutuklu bulunan 18 yıllık rehberlik uzmanı Mustafa Uz'a, 'Silahlı terör örgütü üyesi' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Rehberlik Uzmanı Uz, karar üzerine gözyaşlarına boğuldu
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Gülenist okul ve dershanelerin açılmasında diplomasını kullandırdığı için katkı sağladığı iddiasıyla 5 aydan bu yana tutuklu bulunan Rehberlik Uzmanı Mustafa Uz hakim karşısına çıktı. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savunmasını yapan Uz, şöyle dedi:
"Darbeyi yapanları lanetliyorum. Oğlumun adının 'Fethullah' olması beni terörist yapmaz. Öyle ki mahkeme kararıyla ismi değiştirildi. Eşim, FETÖ okullarında çalıştığı için Manisa'da tutukludur. İki engelli çocuğum var. ByLock'un çıktığı iddia edilen telefon hattı eşime aittir."
Mahkeme heyeti Emniyet ve MİT'ten gelen raporlar doğrultusunda Mustafa Uz'a 'Silahlı terör örgütüne üye olduğu' gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Uz, karar üzerine gözyaşlarıyla mahkeme salonundan çıkarıldı.

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