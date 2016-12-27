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FETÖ'den tutuklanan müteahhidin şirketine kayyum atandı

Zafer TOKUŞ/ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan müteahhit Haldun Bilek'in inşaat şirketine kayyum atandı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında şehrin...

FETÖ'den tutuklanan müteahhidin şirketine kayyum atandı

Zafer TOKUŞ/ADAPAZARI (Sakarya), () - SAKARYA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan müteahhit Haldun Bilek'in inşaat şirketine kayyum atandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında şehrin tanınmış müteahhitlerinden olan Haldun Bilek gözaltına alındı. Haldun Bilek, 'FETÖ/PDY üyesi olmak, başkasının hesaplarına işlem yapıldığını beyan etmemek, terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet, dini inanç ve duyguları istismar suretiyle dolandırıcılık' suçlamalarıyla adliyeye sevk edilirken, tutuklandı. Haldun Bilek ile birlikte gözaltına alınan eşi Ayşe Bilek ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Sakarya Cumhuriyet Bassavcılığı, Mali Suçları Arama Kurulu tarafından terör örgütüne finansal destek sağladığı tespit edilen Haldun Bilek ile eşi Ayşe Bilek'in ortağı olduğu inşaat şirketinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna devredilmesi için Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme başsavcılığın talebini yerinde bularak 25 milyon lira mal varlığı bulunan H.B. Teras Yapı isimli şirkete TMSF'yi kayyum olarak atadı.

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