FETÖ'den tutuklanan kadın öğretmen: 5 yıl çatışmaların içinde görev yaptım

KASTAMONU'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan öğretmen Duygu A.'nın yargılanmasına başlandı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı iddiasıyla tutuklanan Aktif Eğitim-Sen üyesi Duygu A., Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmak', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek' suçlarından yargılanan sanık Duygu A., 5 yıldır Diyarbakır'ın Kulp İlçesi'nde bir okulda öğretmenlik yaptığını söyleyerek şöyle dedi:

"2011 yılında KPSS ile Diyarbakır Kulp ilçesine öğretmen olarak atandım. Bu yapının ev ve yurtlarında kalmadım. Vatanıma, milletime saygılıyım. 5 yıl içinde çatışmaların, bombaların içerisinde öğretmenlik yaptım. Tayinimi hiçbir şekilde istemedim. Türkçe bilmeyen öğrencilerime Türkçe'yi öğrettim. Sırf o çocuklar dağa çıkmasın diye uğraş, çaba verdim. Vatan sevgisini onlara aşıladım. Sendika üyeliğim ise mesleğimde ilk olmamdan dolayı. Herkes bu sendikaya üye oluyordu. Kimse bana bu sendikanın kötü olduğunu söylemedi. Ben maaşımın çoğunu öğrencilerim ile paylaşan bir insanım. Sendikaya üye olmam devlet tarafından onaylı olmasıydı. Bu darbe girişimini zaten lanetledik. Aynı gece bayrağımı alarak babam ile birlikte Cumhuriyet Meydanı'na gittik. Ben vatanımı çok seviyorum. Hayallerim yarım kaldı. 6 aydır cezaevindeyim. Özgürlüğüme kavuşmak istiyorum. Hiçbir şekilde de ByLock kullanmadım."

Duygu A., savunmasını yaparken ağladığı sırada salonda bulunan annesi de gözyaşı döktü ve baygınlık geçirdi. Sanığın annesi yakınları tarafından dışarıya çıkarılırken, mahkeme öğretmen sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.