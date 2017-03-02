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FETÖ'den tutuklanan 2 polisin davasına devam edildi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,() - KAYSERİ'de FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan 2 polis, ByLock kullandıklarını reddedince, mahkeme başkanı ortak rehberi hatırlattı. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ByLock...

FETÖ'den tutuklanan 2 polisin davasına devam edildi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,() - KAYSERİ'de FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan 2 polis, ByLock kullandıklarını reddedince, mahkeme başkanı ortak rehberi hatırlattı.
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada ByLock kullandığı suçlamasıyla yargılanan polis memurları Murat Yorulmaz ve Murat Yalim davada hazır bulundu. Örgütün kriptolu programı olan ByLock'u kullanmadığını belirten sanıklara mahkeme başkanı, ByLock programını kullanım süreleri ve ortak rehberde kayıtlı oldukları isimlerle ilgili bilgiler sordu. Mahkeme başkanının sanıklara yönelik "29 Aralık 2014 ile 10 Nisan 2015 arasında 23 farklı günde ByLock kullanmış, ortak rehberde de kaydın çıkmışsın" demesi üzerine programı kullanmadıklarını ısrarla söyleyen sanıklar beraatlarını istedi.
Mahkeme sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi. 

 

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