FETÖ'den ihraç edilen polisten 3 gündür haber alınamıyor

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin İlçesi'nde, Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen eski polis Durmuş Ali Çetin, 3 gün önce ayrıldığı eve bir daha dönmedi. Hayatından endişe eden yakınları, Çetin'in bulunması için yardım istedi.

İstanbul'da görev yaparken yaklaşık 7 ay önce FETÖ soruşturması nedeniyle açığa alınıp daha sonra da meslekten ihraç edilen 3 çocuk babası Durmuş Ali Çetin, iddiaya göre ilçeye bağlı Arıtaş Mahallesi'nde yaşadığı evden Çarşamba günü sabah saatlerinde ayrıldı ve bir daha dönmedi. Ailesi ve yakınları, tüm arama çabaları sonuçsuz kalınca polisten yardım istedi. Çetin'in Kahramanmaraş'ta yaşayan kız kardeşi Derya Çetin ile ablası Hayriye Koç da kardeşlerinin hayatından endişe ettiklerini söyledi.

Ağabeyinin psikolojisinin iyi olmadığına ve bunalıma girdiğini belirten Derya Çetin, evden ayrılırken cep telefonunu yanına almadığı için ulaşamadıklarını anlatırken, şunları söyledi:

Biz müracaat edebileceğimiz her yere başvurduk ama sesimizi basın aracılığıyla duyurmak istedik kendisine. Çocukları eşi ve ailesi olarak bizler perişan durumdayız. Sokak sokak her yerde arıyoruz, aramadığımız yer kalmadı. Gören duyan olursa bize ve polise haber versin. Ağabey lütfen ara, bize ulaş. Kendisi polis memuruydu ve açığa alındıktan sonra ihraç edildi. İstanbul'da krediyle aldığı evin taksitlerini ödeyemeyince hem maddi hem de manevi yönden bunalıma girdi, psikolojisi iyi değil. Hayatından endişe ediyoruz, ona bir şey olmasını istemiyoruz."

Durmuş Ali Çetin'in ablası Hayriye Koç ise, kardeşine seslenerek eve dönmesini istedi.



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