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FETÖ'den ihraç edilen eski istihbaratçı tefecilikten tutuklandı
ADIYAMAN'da, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçuyla yargılanan ve ihraç edilen eski istihbaratçı polis memuru, tefecilikten gözaltına alınarak sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen...
GÜVENLİK 07.10.2019, 19:45
ADIYAMAN'da, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçuyla yargılanan ve ihraç edilen eski istihbaratçı polis memuru, tefecilikten gözaltına alınarak sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüte üye olmak suçundan ihraç edilen eski istihbaratçı polis memuru Yunus Deveci'nin birçok kişiye faizle para verdiği bilgisi üzerine oturduğu adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda evde yapılan aramada çok sayıda çek, senet ele geçirilirken Deveci, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Deveci, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüte üye olmak suçundan ihraç edilen eski istihbaratçı polis memuru Yunus Deveci'nin birçok kişiye faizle para verdiği bilgisi üzerine oturduğu adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda evde yapılan aramada çok sayıda çek, senet ele geçirilirken Deveci, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Deveci, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü.
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