FETÖ'den ihraç edilen 5 hakim ve savcı tutuklandı

Mustafa KOZAK/ANTALYA, () - ANTALYA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 12 hakim ve savcıdan 5'i tutuklandı.

FETÖ soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edilen Kumluca, Manavgat, Alanya Afyonkarahisar, Mersin ve Tarsus adliyelerinde görev yapan 12 hakim ve savcı, Antalya polisi tarafından gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 12 şüpheli, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i nöbetçi sulh ceza hakimliğinde tutuklandı. 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.