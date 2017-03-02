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FETÖ'den ihraç edilen 14 öğretmen tutuklandı

Mustafa KOZAK/ANTALYA, () - ANTALYA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilip gözaltına alınan 16 öğretmenden 14'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile...

FETÖ'den ihraç edilen 14 öğretmen tutuklandı

Mustafa KOZAK/ANTALYA, () - ANTALYA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilip gözaltına alınan 16 öğretmenden 14'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye üye oldukları ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2'si kadın 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin tamamının bir süre önce açığa alınan öğretmenler olduğu ifade edildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda Bank Asya'daki hesap dokümanları ele geçirildi. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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