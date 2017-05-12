FETÖ'den gözaltına alınan Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı serbest kaldı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, () - FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan ve beraberindeki 7 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, iki gün önce Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Tahsin Becan ile aralarında eski ve yeni bazı yöneticilerin de bulunduğu 7 kişiyi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 8 şüpheli, bugün, 'terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolük şartıyla serbest bırakıldı.

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